Thierry Boutsen is dit weekend in Imola van de partij om voorafgaand aan de Grand Prix Emilia-Romagna zijn iconische duwfinish uit 1985 met z’n Arrows nog eens dunnetjes over te doen. Vanzelfsprekend volgt hij ook de Formule 1 anno nu nog op de voet. De Belg is lovend over viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

,,Hij is zonder twijfel één van de beste coureurs, maar ook Max kan zonder een goede auto niets uitrichten”, meent Boutsen in een uitgebreid interview met FORMULE 1 Magazine.

Boutsen: “Dat is wel anders dan hoe het vroeger was. In mijn tijd kwam het resultaat voor zeventig procent op het conto van de coureur en voor dertig procent op het conto van de auto. Nu is die verhouding 20-80 geworden. De auto is allesbepalend.”

“Ik zie het zo: er zit tegenwoordig zoveel elektronica op de auto’s dat alles controleert. Ook de mindere coureurs kunnen nu snel zijn, want als ze over de limiet gaan controleert de auto het. In mijn tijd lag je er dan meteen af”, aldus Thierry Boutsen.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is nu uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.