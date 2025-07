Christian Horner leek niet meer weg te denken uit de Formule 1, maar na twintig jaar met veel succes kwam dan toch een dramatisch ontslag. Horners loopbaan in de autosport in vogelvlucht, van coureur tot CEO.

1991–1997: Begin als coureur

Horner begint zijn racecarrière in de formulewagens en rijdt onder andere in de Britse Formule Renault en Formule 3. Een doorbraak blijft echter uit.

1997–2003: Oprichting Arden International

Op 23-jarige leeftijd besluit Horner zijn eigen team op te richten: Arden International. Als teambaas (en aanvankelijk ook als rijder) bouwt hij het team uit tot een dominante kracht in de Formule 3000, de voorloper van de Formule 2.

2004: Titel in F3000

Met coureur Vitantonio Liuzzi wint Arden in 2004 het F3000-kampioenschap. Horner trekt de aandacht in de Formule 1-wereld.

2005: Start als teambaas bij Red Bull Racing

Red Bull neemt het Jaguar-team over en stelt de toen 31-jarige Horner aan als teambaas. Daarmee wordt hij de jongste teambaas in de paddock.

2010–2013: Dominantie met Vettel

Onder leiding van Horner en met Adrian Newey als technisch brein, wint Red Bull vier constructeurstitels op rij. Sebastian Vettel wordt vier keer wereldkampioen.

2014–2020: Lastige jaren na reglementswijzigingen

De overstap naar hybride motoren kost Red Bull terrein. Mercedes domineert, maar Horner en zijn trouwe metgezellen houden het team competitief. Onder meer door de jonge Max Verstappen als megatalent in de auto te zetten.

2021–heden: Terug aan de top met Verstappen

Met Verstappen en een sterke samenwerking met Honda keert Red Bull terug aan de top. Sinds 2021 zijn Horner en Red Bull weer toonaangevend, met meerdere titels voor team en coureur.

2024: Interne druk en onderzoeken

Ondanks sportief succes komt Horner onder vuur te liggen door een intern onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Hij blijft aan, maar de druk neemt toe.

2025: Exit!

De prestaties van Red Bull vallen vies tegen in 2025, Verstappen weet met pole positions en enkele zeges de schade nog te beperken. De achterstand op McLaren is echter groot en de geluiden over een vertrek van de Nederlander klinken steeds harder. Ondertussen stelt, na Liam Lawson, ook Yuki Tsunoda flink teleur als tweede rijder. De leiding van Red Bull grijpt in: exit Horner na de Britse GP, hij wordt op 9 juli 2025 per direct ontslagen.

