Komend weekend gaat de Formule 1 andermaal de straat op, dit keer in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Wegens het 2 uur tijdsverschil met Azerbeidzjan beginnen de sessie eerder dan gewend. En let op, er is met de Formule 2 ook weer een aantrekkelijk voorprogramma dit weekend.

De sessies van de Formule 1, de tijden zijn Nederlandse tijd:

Vrijdag:

F1 – 10.30 uur – 11:30 uur Eerste Vrije training

F1 – 14:00 uur – 15:00 uur Tweede Vrije training

Zaterdag:

F1 – 11:00 uur – 12:00 uur Derde Vrije Training

F1 – 14:00 uur – 15:00 uur Kwalificatie

Zondag:

F1 – 14.00 uur Race

Motorsport Images

Ook de jonkies van de Formule 1 komen in actie in Bakoe. Het schema:

Vrijdag

08:25 – 09:10 Vrije training

12:30 – 13:00 Kwalificatie

Zaterdag

09:25 – 12:10 Sprint Race 1

15.40 – 16.25 Sprint Race 2

Zondag

10.45 – 11.45 Feature Race