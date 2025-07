De Formule 1 is aangekomen bij de veertiende ronde van het seizoen: de Grand Prix van Hongarije. Er wordt gereden op de Hungaroring, een bochtig en technisch circuit net buiten de hoofdstad Boedapest. De Hongaarse GP is een klassieker op de kalender en vormt de laatste race vóór de zomerstop. Bekijk hieronder het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Hongarije.

De smalle baan staat bekend om zijn weinige inhaalmogelijkheden, waardoor de kwalificatie op zaterdag cruciaal is. In 2025 kent het weekend het traditionele format van de Formule 1, met op vrijdag twee vrije trainingen, op zaterdag de derde vrije training gevolgd door de kwalificatie, en op zondag de race. De Hungaroring staat sinds 1986 onafgebroken op de F1-kalender.

Lees alles over de GP van Hongarije: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat begint de GP van Hongarije 2025?

Vrijdag 1 augustus

Eerste vrije training: 13:30 – 14:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 – 18:00 uur

Zaterdag 2 augustus

Derde vrije training: 12:30 – 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 – 17:00 uur

Zondag 3 augustus

Race: 15:00 uur

