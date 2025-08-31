Het is tijd voor een klassieker op de Formule 1-kalender: de Grand Prix van Italië in Monza. Op het razendsnelle ‘Temple of Speed’ rijden de coureurs komend weekend over de lange rechte stukken en door de iconische chicanes, aangemoedigd door de duizenden tifosi die het circuit rood kleuren. Bekijk hieronder het volledige tijdschema van de Grand Prix van Italië 2025.

De Grand Prix van Italië staat al sinds 1950 onafgebroken op de Formule 1-kalender en behoort daarmee tot de echte klassiekers van de sport. Monza is beroemd om zijn razendsnelle karakter: slipstreamgevechten, topsnelheden boven de 350 km/u en iconische chicanes maken het uniek. Voor Ferrari is het bovendien de ultieme thuisrace, waar de duizenden tifosi jaar na jaar voor een ongeëvenaarde, roodgekleurde sfeer zorgen.

Hoe laat begint de GP van Italië op Monza 2025?

Vrijdag 5 september 2025

Eerste vrije training: 13:30 – 14:30 uur

Tweede vrije training: 17:00 – 18:00 uur

Zaterdag 6 september 2025

Derde vrije training: 12:30 – 13:30 uur

Kwalificatie: 16:00 – 17:00 uur

Zondag 7 september 2025

Race: 15:00 uur

