De Grand Prix van Las Vegas vormt het begin van de laatste triple header van het Formule 1-seizoen 2025. In het weekend van 21 tot en met 23 november strijkt het circus neer in de Amerikaanse gokstad, waar onder de lichten van de beroemde Strip wordt geracet. Het stratencircuit in het hart van Las Vegas zorgt opnieuw voor een bijzonder decor en kan nog een belangrijke rol spelen in de ontknoping van het kampioenschap. Bekijk hieronder het volledige tijdschema, inclusief Nederlandse tijden, van de GP van Las Vegas 2025.

Lees alles over de GP van Las Vegas: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

De GP van Las Vegas wordt verreden op het 6,201 km lange Las Vegas Street Circuit, dat 17 bochten telt en twee DRS-zones kent. In 2023 keerde de race na 41 jaar terug op de kalender. De locatie is bijzonder: het circuit loopt deels over de befaamde Las Vegas Strip, langs hotels en casino’s zoals MGM Grand Las Vegas, The Venetian Resort Las Vegas en Bellagio Hotel and Casino. De raceafstand bedraagt 309,958 km over 50 ronden.

Hoe laat begint de GP van Las Vegas 2025?

Vrijdag 21 november

Eerste vrije training: 01:30 – 02:30 uur

Tweede vrije training: 05:00 – 06:00 uur

Zaterdag 22 november

Derde vrije training: 01:30 – 02:30 uur

Kwalificatie: 05:00 – 06:00 uur

Zondag 23 november

Race: 05:00 uur

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.