Het Formule 1-seizoen 2025 nadert zijn ontknoping, en dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Mexico. De race in Mexico-Stad vormt de twintigste ronde van het kampioenschap en is een van de kleurrijkste evenementen op de kalender. In de drukke slotfase van het seizoen strijden de teams en coureurs om elk punt, terwijl de fans zich opmaken voor drie dagen vol actie, van de vrije trainingen tot de race op zondag. Bekijk hieronder het volledige tijdschema, inclusief Nederlandse tijden, van de GP van Mexico 2025.

In 2025 strijkt de Formule 1 opnieuw neer in Mexico-Stad, waar Autódromo Hermanos Rodríguez het decor vormt voor de Grand Prix van Mexico. Het circuit werd oorspronkelijk geopend in 1959 en zag zijn eerste Formule 1-race in 1963. Met een lengte van 4,304 km en 17 bochten is het een serieus technisch parcours. Bovendien ligt de baan hoog in de stad, wat de neerwaartse druk op de auto’s aantast en daarmee unieke uitdagingen biedt voor aerodynamica en strategie.

Hoe laat begint de GP van Mexico 2025?

Vrijdag 24 oktober

Eerste vrije training: 20:30 – 21:30 uur

Tweede vrije training: 00:00 – 01:00 uur

Zaterdag 25 oktober

Derde vrije training: 19:30 – 20:30 uur

Kwalificatie: 23:00 – 00:00 uur

Zondag 26 oktober

Race: 21:00 uur

