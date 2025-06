Na de GP van Canada keert de Formule 1 terug naar Europa voor de elfde ronde van het F1-seizoen 2025: de Grand Prix van Oostenrijk. Het raceweekend wordt afgewerkt volgens het traditionele format, met drie vrije trainingen, een kwalificatie op zaterdag en de race op zondagmiddag. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de GP van Oostenrijk.

De Red Bull Ring, gelegen in Spielberg, is sinds 1970 een icoon in de Formule 1. Na een grondige herbouw door Hermann Tilke keerde het circuit in 2014 terug op de F1-kalender. Met een lengte van 4,318 km, 10 bochten en een totale raceafstand van 306,452 km over 71 ronden, biedt de baan een mix van rechte stukken en zware remzones op hoogte. Max Verstappen stond hier al meerdere keren op de hoogste trede van het podium. In 2024 ging de zege verrassend naar George Russell, die optimaal profiteerde van het felle gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris in de slotfase van de race.

Lees alles over de GP van Oostenrijk: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat begint de GP van Oostenrijk 2025?

Vrijdag 27 juni 2025

Eerste vrije training 13:30 – 14:30 uur Tweede vrije training 17:00 – 18:00 uur

Zaterdag 28 juni 2025

Derde vrije training 12:30 – 13:30 uur Kwalificatie 16:00 – 17:00 uur

Zondag 29 juni 2025

Race 15:00 uur

