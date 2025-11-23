De Formule 1 zet begin november koers naar het Midden-Oosten voor de Grand Prix van Qatar, waar opnieuw volgens het sprintformat wordt gereden. Op het Lusail International Circuit staat een compact weekendprogramma te wachten, met op alle dagen actie op de baan. Het is de op één na laatste race van dit Formule 1-seizoen. Bekijk hieronder het volledige tijdschema van de GP van Qatar 2025, inclusief Nederlandse tijden.

De Grand Prix van Qatar 2025 wordt verreden als een sprintweekend, wat betekent dat het format afwijkt van een traditioneel raceweekend. In plaats van drie vrije trainingen en één kwalificatie, krijgen teams en coureurs slechts één vrije training op vrijdag. Later die dag volgt de sprintkwalificatie. Op zaterdag wordt eerst de sprintrace verreden, gevolgd door de reguliere kwalificatie die de grid voor de hoofdrace op zondag vastlegt.

Hoe laat begint de GP van Qatar 2025?

Vrijdag 28 november

Eerste vrije training: 14:30 – 15:30 uur

Sprintkwalificatie: 18:30 – 19:15 uur

Zaterdag 29 november

Sprintrace: 15:00 – 16:00 uur

Kwalificatie: 19:00 – 20:00 uur

Zondag 30 november

Race: 17:00 uur

