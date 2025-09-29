De Grand Prix van Singapore belooft dit weekend weer een indrukwekkende nachtrace te worden op het Marina Bay Street Circuit. Let op: de start van de race is om 14.00 uur Nederlandse tijd!

De Grand Prix van Singapore is een bekende nachtrace op de Formule 1-kalender. Het circuit van Marina Bay biedt met zijn krappe bochten en beperkte inhaalmogelijkheden een uitdaging voor de coureurs. Sinds de eerste editie in 2008 staat de grote prijs van Singapore bekend om zijn spectaculaire sfeer, waarbij de straten worden verlicht door duizenden lampen. De combinatie van hoge temperaturen, vochtigheid en het stratencircuit maakt de GP van Singapore een fysiek slopende race voor de coureurs.

McLaren-coureur Landop Norris pakte in 2024 de overwinning, maar dit jaar kan alles zomaar weer anders zijn. En wat kan Max Verstappen met zijn RB21 uitrichten in de straten van Singapore?

Hoe laat begint de GP van Singapore 2025?

Vrijdag 3 oktober

Eerste vrije training: 11:30 – 12:30 uur

Tweede vrije training: 15:00 – 16:00 uur

Zaterdag 4 oktober

Derde vrije training: 11:30 – 12:30 uur

Kwalificatie: 15:00 – 16:00 uur

Zondag 5 oktober

Race: 14:00 – 16:00 uur

