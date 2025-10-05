De Formule 1 reist af naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten 2025. Op het Circuit of the Americas wordt gereden volgens het sprintformat. Dat betekent één vrije training op vrijdag, gevolgd door de sprintkwalificatie later die dag. Op zaterdag staan de sprintrace en de kwalificatie voor de Grand Prix op het programma, waarna zondag de lichten uitgaan voor de race. Bekijk hieronder het volledige tijdschema, inclusief Nederlandse tijden, voor de Grand Prix van Amerika 2025.

Het Circuit of the Americas (COTA) is sinds 2012 de vaste locatie voor de Amerikaanse Grand Prix in Austin, en staat bekend als een technisch uitdagend en spectaculair circuit. Met een lengte van 5,513 kilometer en 20 bochten vereist de baan zowel pure snelheid op de rechte stukken als precisie in de complexe bochtencombinaties.

Lees alles over de GP van Amerika: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat begint de GP van Amerika 2025 in Austin?

Vrijdag 17 oktober

Eerste vrije training: 19:30 – 20:30 uur

Sprintkwalificatie: 23:30 – 00:15 uur

Zaterdag 18 oktober

Sprintrace: 19:00 – 20:00 uur

Kwalificatie: 23:00 – 00:00 uur

Zondag 19 oktober

Race: 21:00 uur

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.