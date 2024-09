Na de races in Azië keert de Formule 1 terug naar Amerika voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas. Het Circuit of the Americas (COTA) staat bekend om de uitdagende lay-out en unieke sfeer. Hieronder vind je het volledige tijdschema voor de Grand Prix in Austin, zodat je geen moment hoeft te missen.

Circuit of the Americas (COTA) in Austin is een vast onderdeel van de Formule 1-kalender sinds 2012. Het circuit staat bekend om zijn unieke kenmerken, zoals de steile klim naar bocht 1 en het uitdagende technische gedeelte in sector 1. Met een lengte van 5,513 kilometer biedt COTA 20 bochten. Het ronderecord is in handen van Charles Leclerc met 1:36.169.

De Grand Prix van de Verenigde Staten is één van de zes races dit seizoen met een sprintrace, wat extra spanning toevoegt aan het raceweekend. In dit format krijgen de coureurs slechts één vrije training voordat ze meteen in de sprintrace-kwalificatie duiken. Deze korte en intense sessie bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace, die plaatsvindt op zaterdag. Teams moeten dus flexibel en scherp zijn om hun strategie op vrijdag en zaterdag goed neer te zetten.

Hoe laat begint de GP van Amerika 2024 in Austin?

Vrijdag 18 oktober

19:30 – 20:30 uur 1e vrije training

23:30 – 00:14 uur sprint kwalificatie

Zaterdag 19 oktober

20:00 – 21:00 uur sprint

Zondag 20 oktober

00:00 – 01:00 uur kwalificatie

21:00 – 23:00 uur race

