Na de seizoensouverture in Bahrein is het tijd voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië: dit is het tijdschema. De race in Jeddah volgt al een week na de eerste race van het nieuwe jaar.

Lees hier alles over de Grand Prix van Saoedi-Arabië: achtergronden, historie en meer

Let op: vanwege de ramadan is de race al op zaterdag en daardoor zijn alle sessies een dag eerder dan je gewend bent. Dat was ook het geval bij de Grand Prix van Bahrein. Wel een groot verschil vormt het circuit: in tegenstelling tot Bahrein krijgen de coureurs in Jeddah te maken met een stratencircuit.

Vorig jaar werd Sergio Pérez winnaar in Saoedi-Arabie nadat Max Verstappen de openingswedstrijd van het seizoen had weten te winnen. Ditmaal zal de Nederlander dat graag anders zien.

Tijdschema Grand Prix van Saoedi-Arabië 2024:

Donderdag 7 maart

14.30 – 15.30 uur: 1e vrije training

18.00 – 19.00 uur: 2e vrije training

Vrijdag 8 maart

14.30 – 15.30 uur: 3e vrije training

18.00 – 19.00 uur: kwalificatie

Zaterdag 9 maart

18.00 uur: race

