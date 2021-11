Tim en Tom Coronel verschijnen in januari 2022 met een volledig nieuwe auto aan de start van de Dakar Rally. De broers Coronel gaan de ongeveer 8.000 kilometer lange rally in Saoedi-Arabië afleggen in een Century CR6.

Het afgelopen jaar reden Tim en Tom Coronel een prima Dakar met The Beast, een omgebouwde baja-auto. Het duo sloot de legendarische rally af op de 26ste plaats. Grote problemen waren er niet, maar wel klonk bijna dagelijks de klacht dat de wagen snelheid tekortkwam. “Daar had ik het wel een beetje mee gehad”, vertelt Tom. “Hadden we een supergoede dag gehad in de duinen of op de stenen, verloren we alles weer op snelheid. De 26ste plaats was best aardig, maar ondertussen knaagde het besef dat we ook tien plaatsen hoger hadden kunnen staan.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Tim en Tom Coronel, Dakar 2022

En dus werd er afgelopen jaar rondgekeken naar een andere vervoermiddel. De keuze viel op de Century CR6, een tweewielaangedreven buggy van Zuid-Afrikaanse makelij, uitgerust met een 7-liter Chevrolet V8-krachtbron. De Century heeft zich de afgelopen jaren in de Dakar bewezen en heeft voldoende vermogen om tempo te maken. Weliswaar is er voor de komende editie een maximum snelheid van 170 km/u ingesteld, maar met moeite de 150 aantikken (zoals met The Beast) of probleemloos 170 km/u rijden maakt nogal wat uit.

“De eigenaar van Century Racing en bouwer van de auto, Julien Jardy, kennen we al lang”, zegt Tim. “De laatste jaren kwam hij zowat elke avond bij ons langs in het bivak, steeds nadrukkelijker: ‘You have to drive my car.’ In tegenstelling tot The Beast is de Century een auto die is gebouwd om er rally-raids mee te rijden. Er zit vele jaren ontwikkeling in. Dit is echt een raceauto die is gebouwd voor de woestijn.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Tim en Tom Coronel, Dakar 2022

Nieuwe uitdagingen

Met nieuw materiaal komt een nieuwe uitdaging. Tim en Tom Coronel willen in 2022 de competitie aangaan met de subtop en tien plaatsen hoger eindigen dan het afgelopen jaar. “Mijn verwachting is dat we hiermee ergens tussen plaats 15 en 20 kunnen uitkomen, met af en toe een uitschieter naar de top 10”, aldus Tim Coronel. Dat vergt wel een andere instelling, vult Tom aan. “We hebben nog niet eerder zo’n competitieve auto gehad. Het is zaak om de beste kwaliteiten van elke factor zo goed mogelijk te benutten: van de auto, van onszelf, van ons eigen team en van de kennis die ze bij Century Racing hebben. Dan kan er echt een heel mooi resultaat uitkomen.”