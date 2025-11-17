Het Formule 1-seizoen nadert een zinderende finale! In het laatste drieluik – met races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi – strijden Max Verstappen en de beide McLaren-coureurs om de wereldtitel. De Nederlander staat momenteel derde, op 49 punten van WK-leider Lando Norris. Dat betekent dat hij tijdens het aankomende raceweekend in Las Vegas al uitgeschakeld kan worden en zijn titel kan verliezen. Wat moet hij doen om in de race te blijven?

Na de zomerstop werkte Verstappen aan een behoorlijke inhaalslag. Hij won races in Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten en liep gestaag in op de McLarens. Oscar Piastri, die liefst vijftien Grands Prix aan kop ging, viel tegelijkertijd flink terug. Hij verloor de leiding aan zijn Britse teamgenoot, die sinds enkele weken in topvorm verkeert. Verstappen verkleinde het gat naar Piastri, maar Norris liep – mede dankzij zeges in de sprint én de Grand Prix in São Paulo – verder uit.

LEES OOK: Norris valt terug op zijn team in laatste drieluik: ‘Dat is de sleutel’

De vraag is: wat moet Verstappen doen om in de titelrace te blijven? De huidige stand is als volgt: Norris leidt met 24 punten voorsprong op Piastri, die op zijn beurt 25 punten boven Verstappen staat. Na de GP van Las Vegas zijn er nog 58 punten te vergeven. Simpel gezegd: als Norris na Las Vegas een voorsprong van 58 punten op Verstappen heeft, maakt de regerend wereldkampioen geen kans meer. Om dit te bewerkstelligen, moet Norris in Vegas negen punten méér scoren dan zijn Nederlandse rivaal. Dat kan op de volgende manieren:

Eerste plaats voor Norris en Verstappen eindigt niet hoger P3.

Tweede plaats voor Norris en Verstappen eindigt niet hoger dan P6.

Derde plaats voor Norris en Verstappen eindigt niet hoger dan P7.

Vierde plaats voor Norris en Verstappen eindigt niet hoger dan P9.

Vijfde plaats voor Norris en Verstappen eindigt niet hoger dan P10.

In alle andere scenario’s blijft Verstappen in de titelstrijd. Overigens kan Lando Norris nog geen kampioen worden in de gokstad; zijn voorsprong op teamgenoot Piastri is daarvoor te klein.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.