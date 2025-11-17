Lando Norris staat aan de vooravond van de meest cruciale seizoensfinale van zijn carrière. In aanloop naar de laatste triple header van het seizoen leidt de Brit het kampioenschap en stevent hij af op zijn eerste Formule 1-titel. De situatie is gunstig, maar tegelijkertijd moet Norris zich nog staande houden tijdens de laatste drie races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Om de fysieke en mentale druk het hoofd te bieden, steunt hij op zijn persoonlijke team.

Het laatste drieluik van 2025 vormt een bijzondere uitdaging voor de coureurs. De avondrace in Las Vegas wordt in snel tempo gevolgd door het sprintweekend in Qatar en de seizoensfinale in Abu Dhabi. De drukte, de lange verplaatsingen en de tijdsverschillen eisen ongetwijfeld hun tol; uitputting ligt constant op de loer. WK-leider Lando Norris gaf tijdens het raceweekend in São Paulo een inkijkje in hoe hij zich voorbereidt op deze intensieve eindsprint.

“Ik heb gewoon een team van mensen die me vertellen wat te doen”, zei hij tegenover de media in Brazilië. “Zo simpel is het eigenlijk. Ik heb uitstekende trainers en een fijne groep mensen om me heen. Zij kennen me in zekere zin beter dan ikzelf. Ze weten hoeveel vrije dagen ik nodig heb, wanneer ik meer of minder moet werken, en wanneer ik meer of minder moet slapen. Eigenlijk weten ze alles.” Volgens Norris zullen juist deze mensen een cruciale rol spelen tijdens de laatste triple header. “Dus ja, waarschijnlijk zijn zij de sleutel”, besloot hij.

