McLaren-CEO Zak Brown laat zich niet van de wijs brengen door kritiek dat het team Lando Norris en Oscar Piastri te veel zou aansturen in de titelstrijd. Volgens Brown ligt de focus volledig op het team en de prestaties, niet op wat buitenstaanders roepen.

Brown benadrukt dat McLaren geen van beide coureurs voortrekt in de strijd om de wereldtitel. Volgens de Amerikaan krijgen Norris en Piastri gelijke kansen. “We zijn volledig gefocust op onszelf en op het juiste doen — voor het raceteam, onze partners, aandeelhouders en fans”, zei Brown in de Beyond the Grid-podcast. “Niet iedereen beschikt over dezelfde informatie als wij, dus we laten die kritiek gewoon aan ons voorbijgaan.”

LEES OOK: Antonelli over relatie met Russell: ‘Niet blij als hij achter me eindigt’

Volgens de Amerikaan is de transparante en eerlijke aanpak binnen het team een belangrijke reden voor het succes van zijn coureurs. “Lando en Oscar weten dat ze gelijke kansen hebben om wereldkampioen te worden. We zijn open, eerlijk en communiceren duidelijk. We zijn niet perfect, maar we zijn racers — en dat begrijpen zij ook. Het lawaai van buiten laten we simpelweg niet het McLaren Technology Centre binnen.”

Titelstrijd nadert ontknoping

Norris voert momenteel het wereldkampioenschap aan met 24 punten voorsprong op zijn teamgenoot en titelrivaal Piastri. Max Verstappen volgt met 49 punten achterstand na zijn derde plaats in de Grand Prix van São Paulo. Met nog drie Grands Prix en een sprintrace te gaan, zijn er nog 83 punten te verdienen — genoeg voor Piastri om de leiding weer over te nemen.

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.