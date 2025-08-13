Nico Rosberg verwacht dat de mentale veerkracht van Oscar Piastri doorslaggevend wordt in de titelstrijd met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. De voormalig wereldkampioen en F1-analist vindt Norris op mentaal vlak duidelijk de onderliggende partij. “Piastri heeft geen zwakke plekken meer, Norris nog wel.”

Piastri leidt momenteel het kampioenschap met negen punten voorsprong op Norris, met zes overwinningen tegenover vijf voor de Brit. Ondanks de inhaalrace van Norris, met drie zeges in de laatste vier races, benadrukt Rosberg dat het mentale aspect nu cruciaal wordt.

“Je kunt echt niet meer zeggen dat Lando een fractie sneller is,” zegt Nico Rosberg in de Sky Sports F1-podcast. “Op een gegeven moment moeten we daarmee stoppen, want daar is geen basis meer voor. Oscar is altijd extreem snel geweest, ik zie ze nu echt gelijkwaardig. Het kampioenschap gaat in Lando’s hoofd beslist worden. Dat is mijn indruk, hoe solide kan Lando worden?”

Rosberg merkt op dat Piastri weinig kwetsbaarheden heeft: “Oscar is supersterk. Hij heeft me verrast, want we wisten allemaal dat hij een geweldige coureur is, maar vorig jaar had Lando nog de overhand. Dit jaar is Oscar ongelooflijk solide, sterk en snel. Zijn zwakke plekken? Die zijn er niet meer, wat een beetje eng is voor Lando, want hij heeft nog wel zwaktes.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.