Tom Coronel blikt terug op Dakar Rally: ‘Dit is een verslaving’

Tom en Tim Coronel hebben afgelopen weekend als 26ste de finsh van de Dakar Rally bereikt. Voor Tim was het de twaalfde keer dat hij de beroemde woestijnrally tot een goed einde bracht, voor Tom de zesde. Tom Coronel blikt met FORMULE 1 terug op het avontuur in Saoedi-Arabië en kijkt al even naar de toekomst. “We beginnen nu best wel competitief te worden.”

Tom, het avontuur in de woestijn zit er alweer op! Hoe heb je deze editie beleefd?

“Ja, we zijn alweer terug uit Saoedi-Arabië! Het was weer een mooi avontuur. Dit was mijn achtste Dakar Rally en het lijkt wel alsof het iedere keer beter en makkelijker gaat. Dat heeft natuurlijk ook met onze voorbereiding te maken, maar ook met hoe we zelf in de race zitten. We kennen het spel nu. Het is zowel het avontuur, de competitie en de elementen van de natuur. En The Beast, onze auto, die wordt ook steeds beter.”

Het enige wat je na afloop had aan te merken op jullie Beast was zijn topsnelheid?

“Inderdaad, de torque heeft ie wel, maar we missen gewoon een beetje topsnelheid. We hebben een kleinere restrictor (een middel om het vermogen van een verbrandingsmotor te beperken, red.) gekregen, en daardoor hebben we aanzienlijk minder vermogen. Dat wisten we, dus we hebben motor zo gebouwd dat hij voldoende koppel heeft, dus dat hij voldoende kracht heeft vanaf het moment dat je gas geeft, want dat heb je nodig in de duinen. Maar op de lange rechte stukken heb je pk’s nodig, en daar zie je dat ie net niet de kracht heeft om zich door die weerstand heen te trekken.

Er waren bepaalde stukken bij waar we heel slim en handig door de duinen gingen, en dan reden de mensen ons op de lange rechte stukken redelijk makkelijk weer voorbij. Dat is niet heel erg, want zoals iedereen weet doen we ook voor het avontuur gaan, maar we beginnen nu best wel competitief te worden, ook met onze auto… Ja, dan moet je gewoon eerlijk zijn: als we dat ook voor elkaar hebben, dan kunnen we nog een stapje naar voren zetten.”

Er is dus geen twijfel, jullie nemen volgend jaar opnieuw deel aan de Dakar Rally?

“Dit is een verslaving, dus met de Dakar gaan we zeker door. We zijn goede subtoppers, en we stoppen tijdens de rally ook vaak om mensen te helpen. Dat kost natuurlijk ook best wel wat tijd, maar zo zitten wij in dat avontuur. Ze noemen ons ook wel ‘de snelle rescue’, wij stoppen voor iedereen om te vragen of ze hulp nodig hebben. Dat maakt ons ook geliefd. Als je een half uur van onze tijd aftrekt worden 21ste en niet 26ste.”

Wat is dan het doel voor de Dakar Rally volgend jaar?

“Wat we nu gaan doen is op zoek gaan naar meer vermogen, maar daar hebben we al mogelijkheden voor. Er zijn al mensen naar ons toegekomen die zeiden ‘je mag ook onze motor gebruiken’. De mogelijkheden zijn er, dus dat zal geen enkel probleem zijn.”

Nog even over dit jaar, de corona-editie. Hoe anders was dat?

“Er was wat minder sociaal contact tussen deelnemers en teams, want we leefden natuurlijk in onze eigen bubbel. De Dakar zelf is eigenlijk gewoon een camping die reist van A naar B enzovoort. Het is een zigeunerachtig leven, in een grote familie. Onderweg komen we behalve drie kamelen niemand tegen. Er is verder niks. We stoppen nergens onderweg, dus corona-technisch is dit een sport die heel makkelijk kan doorgaan. Er zijn weinig fysieke contacten. Iedereen werd op voorhand getest, en nadien leven alle teams in een bubbel. Er komt geen buitenwereld bij kijken. In principe was dit heel even een makkelijke, mooie wereld.”

De Dakar is altijd het begin van jouw racejaar, wanneer begint deel twee voor jou?

“Voor deel twee heb ik nog niets gedaan. Dat pak ik altijd na Dakar pas op. Ik ga alles weer even aanboren, en dan begint dat proces weer. Voor ik naar Dakar ging heb ik veel gesprekken gehad, maar nog niks getekend.”