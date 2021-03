Tom Coronel opnieuw in WTCR: ‘Ik heb nog zeven jaar om wereldkampioen te worden’

Hij nadert inmiddels de vijftig, maar weet van geen ophouden. Ook komend jaar start Tom Coronel in het WTCR (World Touring Car Cup), ditmaal in een splinternieuwe Audi RS 3 LMS. “Ik heb tot half twee ’s nachts stickers op de auto zitten plakken.”

Vorig seizoen tikte hij zijn 500ste race in de toerwagens aan, won het nummer in Slowakije en stond een tijdje tweede in het kampioenschap. De veteraan uit Eemnes is zijn streken na ruim dertig jaar racen nog lang niet verloren. “Ik hoor thuis in het WTCR”, concludeert Tom Coronel (48), die voor het derde achtereenvolgende jaar zal uitkomen voor het Belgische Comtoyou Racing.

Tom, je rijdt al sinds 2001 in de grote toerwagenkampioenschappen. Wat dacht je: ik plak er nog een jaartje aan vast?

“Niemand heeft, denk ik, meer wedstrijden gereden in het wereldkampioenschap voor toerwagens dan ik. Vorig jaar reed ik mijn vijfhonderdste race. En dat gaat voorlopig ook niemand inhalen, want ik blijf lekker doorgaan. Ik wil gewoon niet stoppen, want racen is voor mij een manier van leven. Racen, brood en water en daarna komt de rest.”

Was het moeilijk de benodigde sponsors weer te mobiliseren?

“Het is altijd lastig om het budget weer helemaal rond te krijgen. Zeker nu in coronatijd, we zitten in een hele aparte periode. Maar ik ben bij al mijn partners all-in gegaan, het zijn dit jaar weer dezelfde als altijd. Ik zal dus wel iets goed doen. Komt misschien ook, omdat ik altijd meer geef dan ik afspreek. Dat zegt DHL, al zeven jaar een van mijn trouwe sponsors ook: ‘Tom doet altijd meer’. Zo zit ik nu eenmaal in de wedstrijd: ik geef graag. En hoe meer je geeft, hoe meer je meestal ook terugkrijgt.”

Je blijft op hetzelfde Belgische nest, maar wel in een nieuwe Audi RS 3 LMS.

“Ik heb veel vertrouwen in het team, voel me er op mijn gemak. Het loopt ook gewoon goed. We hebben vorig jaar een race in Slowakije gewonnen en stonden lang tweede in het kampioenschap. Ik: 48 jaar, grijs en kaal. Dan doe je kennelijk toch wat goed, haha.”

Het WTCR-seizoen bestaat dit jaar uit acht races.

“De kalender ziet er prachtig uit. We beginnen in Duitsland op de Nordschleife en eindigen in de straten van Macau, twee van mijn favoriete circuits. Verder gaan we naar een nieuwe baan in Zuid-Korea: reuze spannend. Ik heb er weer ongelofelijk veel zin in.”

Wordt het na 32 jaar autoracen niet hoog tijd voor de wereldtitel?

“Ja, waarom niet? Ervaring telt in deze klasse. En als ik één race kan winnen, waarom dan niet ook acht? Gabriele Tarquini werd drie jaar geleden wereldkampioen en is tien jaar ouder dan ik ben. Ik heb dus nog zeven jaar om wereldkampioen te worden.”

Je opent het seizoen met een auto in een speciale kleurstelling.

“In de eerste twee wedstrijden gebruiken we een camouflage-livery, omdat de auto dan officieel nog niet bestaat. Ik geloof dat de Audi RS 3 LMS half juli op de markt komt, vandaar. De camouflage-livery ziet er in ieder geval heel gaaf uit. Ik heb de auto zondag tot half 2 ’s nachts lopen stickeren en om 8 uur ’s ochtends was ik er alweer mee bezig.”