Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen, geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Daniel Ricciardo. Cijfer: 4,6

Tom Coronel: “Een aantal jaren geleden, toen Daniel Ricciardo Red Bull verliet en voor het geld ging bij Renault, wist ik het al. Hij koos voor de poen en niet voor zijn racehart. Het is een mooi verhaal, de Ricciardo 2.0 die geleerd heeft van zijn fouten blablabla, maar hij krijgt het niet meer voor mekaar. Dat lukte hem bij McLaren niet, dat lukte hem bij AlphaTauri niet en dat gaat hem nooit meer lukken. Dan heb ik zoiets: wees eerlijk tegen jezelf.”

“Hij is een ideale co-commentator of analist voor autosport. Hij is grappig, heeft flair en kan overal goed mee omgaan. Ga dat lekker doen, maar stop met Formule 1. En bij een opleidingsteam heeft hij sowieso helemaal niets te zoeken. De Formule 1 is de klasse voor de top-20 coureurs van de wereld en daar hoort hij al lang niet meer bij.”