Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen, geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Esteban Ocon. Cijfer: 3,0.

Tom Coronel: “Esteban Ocon is een snelle coureur, die de kwaliteit heeft zichzelf onmogelijk te maken. Bij Alpine zie je het nu ook weer: de acceptatie van een team- en landgenoot (Pierre Gasly, red.), dat trekt hij gewoon niet. Dan slaat de hele stoppenkast in zijn hoofd op hol. Denk aan de crash van hem en Gasly in Monaco. Ocon redeneert als volgt: ‘Ik geen punten, dan jij ook geen punten’. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Hij maakt zijn eigen carrière kapot.”

“Ik vind het bijzonder dat hij nog een zitje bij Haas heeft gekregen. Ocon is een jongen die qua snelheid mega-potentie heeft, maar een allround coureur is slim, handig, strategisch en ervaren. Nou, slim is hij niet. Als je ziet hoe hij met relaties en zijn team omgaat: een typisch gevalletje van in je eigen bed pissen.”