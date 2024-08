Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen, geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren. Vandaag in het laatste deel, Sergio Pérez: de man met het laagste cijfer.

Sergio Pérez, cijfer: 2,5

Coronel: “Het is lullig om iedere keer op dezelfde persoon te blijven schieten. Maar ja, ik heb geen keus. Hij doet het toch echt zichzelf allemaal aan. Vorig jaar riep hij nog wereldkampioen te kunnen worden. Vervolgens heeft hij een mega knock-out op de neus teruggekregen en daar is hij nooit meer overheen gekomen. Sterker, het lijkt alleen maar erger te worden. Bij hem is het allemaal net-niet. En dat betekent dat je in een B-team hoort te zitten, niet in een A-team. Ik begrijp nog steeds niet dat ze hem een nieuw contract hebben gegeven. Bizar! Hij is niet Red Bull-waardig. Niet als persoon en zeker niet als coureur. Hij bewijst het steeds opnieuw; uitslagen en standen liegen niet. Voor mij is Pérez een dikke onvoldoende. Ik geef hem een 2,5. Dit is niet meer recht te lullen.”