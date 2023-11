Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer het Autódromo José Carlos Pace in São Paulo waar de Grand Prix van Brazilië plaatsvindt.

Pah! Mamma mia, dit is wel the real thing. Dit zijn wel de gave banen, de oldskool tracks. Iedere coureur smult hiervan. Het is het sfeertje, hoe het ligt in zo’n kuil, dat je hem kan zien: dit is hem helemaal. Dat in combinatie met het weer, de sfeer op de tribunes en de kansen die je er voor jezelf kan creëren. Als we naar bocht één, twee en drie kijken, daar zitten opportunities, net al tien en elf.

Iedere baan waar je kan in halen, daar wordt een coureur enthousiast van, want dan kun je het verschil maken.

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

Ik vind die eerste combinatie, de Senna S, heel goed. Je kan hem buitenom of binnendoor pakken. We hebben Max Verstappen en Lewis Hamilton er in 2022 met elkaar zien crashen, dat heeft te maken met hoeveel respect je voor elkaar hebt, of je met elkaar kan racen. Heel raar dat Max daar straf voor heeft gekregen, daar heeft de FIA een grote fout mee gemaakt, want dan krijg je situaties dat mensen ook geen pogingen meer gaan doen om hem ernaast te zetten. Ik begrijp dat er een norm moet zijn, je wielen moeten naast elkaar zitten, maar dan kan je nooit een inhaalmanoeuvre inzetten, want als je iemand zit komen, pleur je hem gewoon dicht: ‘ja, zijn voorwielen zaten niet gelijk met die van mij’. Dan maak je gebruik van een foute regel, dat vind ik zonde.

Dat binnenterrein is geduld hebben.

