Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer Circuit Zandvoort, het asfaltlint aan de Noord-Hollandse kust waar komend weekend de Dutch Grand Prix wordt bestreden.

Wat daar gebeurt de laatste twee jaar, level 2.0. De zon, de organisatie. Ik zeg altijd: ‘Als Hongarije op de kaart staat, moet Zandvoort er ook op’. Daarom heb ik altijd in Zandvoort geloofd.

Weinig lucht

Het is een baan waar rijders weinig tijd krijgen. Weinig lucht krijgen. Hij is héél snel. Een Scheivlak, Kumho-bocht, is wel dat je zegt: oké, als je de Kumho twee kilometer per uur harder uitkomt, heb je die gratis tot aan het einde van de rechte stuk, de Tarzan in. Dus dat is bijzonder. Het Scheivlak naar boven op de hobbels maakt Zandvoort bijzonder, want het is best wel hobbelig. Je krijgt geen tijd, daarom zijn rijders vaak helemaal kapot na een race op Zandvoort.

De Hugenholtz is wel heel bijzonder’

De laatste bochten zijn qua karakter wel wat anders door de verbouwing. De Luyendyk-bocht, de laatste, is makkelijk vol gas. Het is fijn dat DRS daardoor wat beter werkt en je dan buitenom in de Tarzan kan. Dat heeft die bocht gemaakt, maar het oude Bosuit was natuurlijk wel wat spannender met het hobbeltje in het midden. Dus het enige, als je het over nadeel en voordeel van DRS hebt, dankzij de kombocht werkt DRS beter, maar het nadeel is wel dat Bosuit/Luyendyk, dat ik die mis. Dat komt ook omdat ik Zandvoort zo goed ken. De Hugenholtz is wel heel bijzonder. Met verschillende lijnen en hoe je echt gekatapulteerd wordt richting het Scheivlak. Zo heftig… Iedere keer als je de Hugenholtz uitkomt denk je: hè, ik had eerder op het gas gemoeten. Omdat je zoveel compressie hebt…

Hij is als race niet per se super spannend door het lastige inhalen, maar weet je, Zandvoort is voor ons natuurlijk legendarisch, door de show eromheen, de organisatie die het goed voor elkaar heeft. Ik vind dat er te veel commentaar is op Zandvoort. Kap eens met zeiken, wees een trots op wat we hier kunnen doen. En het allermooiste is natuurlijk dat Max Verstappen hier twee keer heeft gewonnen, dat je meer dan 100.000 man polonaise ziet lopen. Dit is voor mij echt een festival.

