Voor elke Grand Prix bekijken we samen met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer het Miami International Autodrome, waar zondag de Grand Prix van Miami op het programma staat.

“Plastic fantastic, dit. Typisch Amerika. Over the top. Ik had niet anders verwacht. Dank je wel Netflix. Een prijskaartje is hier 10.000 dollar. Dat zijn wel dingen dat ik denk: wat moet je er mee? Dit is zo’n trend. Hoelang blijft die trend bestaan? De baan ligt rondom het American Football-stadion van de Miami Dolphins. De showfactor is hoog, vooraf en eromheen. Heel Amerikaans: als je er niet bent geweest, hoor je er niet bij.”

“Maar het circuit zelf vond ik heel intens. Dat ik Max Verstappen hier vorig jaar na de race uit zijn auto zag stappen en even in het hoekje gaan zitten omdat hij he-le-maal naar de K was, dat is wat ik wil zien. Weet je? De Nigel Mansells die uitstappen en flauwvallen. Daar gaan we wel naartoe. Dat vond ik een verademing. Ik was bang dat alles plastic fantastic zou zijn, maar het racen zelf, was heel indrukwekkend.”

“Weet je, je hebt het gevecht gezien tussen Max en Charles Leclerc. De DRS, de hairpin, en het middengedeelte die vraagt: durf ik erachter of niet? Want er zitten een paar hele snelle doordraaiers in, dus dan is het aanvoelen hoever je erachter durft te duiken. Het is namelijk óók een baan waar mensen geen ervaring hebben, dus vandaar krijg je zo’n Mick Schumacher en Sebastian Vettel foutje. ‘Ik zet hem ernaast omdat ik dénk dat het kan’, maar niet omdat je wéét dat het kan. Een aanwinst om naar de race te kijken, een fake show qua alles eromheen.”

