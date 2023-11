Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer het Las Vegas Strip Circuit in Amerika waar de Grand Prix van Las Vegas plaatsvindt.

Saai as hell als je dat circuit zo getekend ziet. De snelheden die ze hier voor elkaar gaan boksen, mogen er denk ik wel zijn. Dit is zo’n baan, in theorie: gaaf, maar in de praktijk: show me.

Qua show verder, eromheen: als autocoureur wil je gewoon de race winnen, dus krijg je de show minder mee. Er is maar één ding en dat is dat je die beker mee naar huis wil nemen, punten pakken. Je bent niet met de show bezig, maar wordt er misschien wel te veel mee bezig gehouden. Dus je gaat je er tegen verzetten, omdat je bang bent dat de show prio is ten opzichte van de race.

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

Als locatie is het voor de Formule 1 wel een mega jackpot. Mega, mega, mega jackpot. Gaaf dat Las Vegas weer een soort van terug is, want we hebben er in de jaren tachtig natuurlijk vette races gehad. Dus daarvan denk ik dan: wauw, maar het is wel een wannabe place. Als je een keertje in Monaco bent geweest, is dit next-level.

Je wil op de kalender wel verschillende soorten circuits. Als je alleen oldskool circuits hebt, dan is het alleen echt daarvoor bedoeld. Ik zie nu heel duidelijk: de stratencircuits, de showcircuits, oldskool circuits, Mickey Mouse-banen. Die mix is nu in de Formule 1 wel goed. Dan kunnen de coureurs wel zeggen: ‘vroeger reden we negentien races, nu 23’, maar zolang de aandacht groot genoeg is, de interesse, kunnen we er 52 doen. Als je begrijpt wat ik bedoel.

