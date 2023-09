Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer het Marina Bay Street Circuit, het stratencircuit waar zondag de Grand Prix van Singapore plaatsvindt.

Wow. Blijft uniek. Het is die hoge luchtvochtigheid voor de coureurs, de baan die verandert qua temperatuur, asfalttemperatuur en hoe de banden het doen en slijten wat de coureurs allemaal af en toe kan verrassen. Het is ook hobbelig. Dat maakt het wel.

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

Glitter and Glamour

Ik vind hem wel heel mooi qua glitter and glamour, de stijl die er is, vind ik het wel eentje die de Formule 1 naar een hoger niveau trekt. Een beetje een modern Monaco. Goed dat ze gaan kijken wel of ze wat kunnen veranderen om in halen makkelijker te maken. We hebben in 2022 gezien dat als er een soort droge lijn is, dat het qua inhalen wel beter kan. Ook leuk om er eentje te hebben met wat meer kans op regen.

