Zoals bij elke Grand Prix nemen we op voorhand met coureur Tom Coronel het circuit door. Dit keer het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar zondag de Grand Prix van Spanje wordt verreden.

“Barça. Het probleem hier is de kennis van iedereen. Niemand maakt fouten in Barcelona. Omdat iedereen de baan zo goed kent. Zowel de teams qua setup, ook door de historie met alle testdagen, als de coureurs, is Barcelona één van de meest saaie banen die er is.”

“Voor mij is dit er wel eentje die bijzonder is door hoe Max Verstappen zijn eerste overwinning pakte toen hij voor het eerst voor Red Bull reed, en door de voorspelling die ik vooraf deed over hoe de Mercedessen elkaar eraf zouden rijden. Dat was geen bluf, dat zei ik gewoon omdat Nico Rosberg al zeven wedstrijden op rij had gewonnen en Lewis Hamilton dat niet accepteerde. Rosberg stond op pole, dus Hamilton móést het risico nemen. Had -ie dat daar niet gedaan, dan wist je dat het fout zou gaan. Rosberg kon echter het risico nemen hem dicht te gooien, want dan had Hamilton een race minder om dichterbij te kruipen. Dat was de reden waarom ik dat voorspelde – en niets anders.”

De Grand Prix van Spanje 2016 waarbij Nico Rosberg en Lewis Hamilton op elkaar klapten.

“Het circuit zelf, ben er in 2022 twee keer tweede geworden, er zitten wat hele voorzichtige dingen in, zoals bocht één en de combinatie met twee en drie. Dit is een baan waarop je heel goed op je linker voorband moet letten.”

“Dat die chicane op het eind eruit is gehaald en dat die bocht een lange snelle wordt, gaat geen groot verschil maken qua inhalen. Je komt met iets meer snelheid het rechte stuk op en dan werkt de DRS iets makkelijker. Dan krijg je hem cadeau, vind ik. Door die chicane kon je hem vroeger aan het eind van het rechte stuk nét niet ernaast zetten. Dat ga je nu door die snelle doordraaier veranderen door het tempo wat omhoog te gooien, maar die linker voorband gaat daardoor ook meer spelen. Het is vooral bocht drie: hoeveel durf ik op linksvoor te leunen en hoeveel verneuk ik dan die band? Want dat is wel het spel, wie het slimst is met zijn linkervoorband, die gaat hier de winst pakken. En DRS, ik blijf het een fake manier van inhalen vinden, maar het blijft wel terugkomen.”

