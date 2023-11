Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer de laatste van het jaar, het Yas Marina Circuit waar de Grand Prix van Abu Dhabi plaatsvindt.

Traditioneel de laatste. Ik ben er de laatste jaren iedere keren bij geweest. Een mooie plek om het af te sluiten. Er zijn altijd veel Nederlanders. Het is echt een circuit, als je dan ergens naartoe gaat, kom je niet alleen voor de race. Het is die paar honderd extra euro waard om ernaartoe te vliegen. Helemaal met Dubai wat er direct naast ligt. Dat geeft dit baantje wel dat extraatje.

Alles draait hier volgens Tom om de balans

Ik heb er niet gereden, maar vindt de combinatie van loeisnel en geduld wel een goede. Ik zat vorig jaar bij de chicane, hier, en zag dat mensen echt geduld moesten hebben bij de exit. Echt gewoon, dat is zo’n circuitje, het is niet alleen grote ballen en gaan, nee het is hier de kunst om de balans te vinden tussen de snelle stukken en slim zijn met je banden om je tractie te behouden. Dat viel me daar heel erg op. Daarom is het verschil tussen oude en nieuwe banden hier ook erg groot.

Sector drie is een beetje een nagemaakte stratencircuit-vibe, qua negentiggradenbochten. Een mooie sector. Mijn gevoel qua baan kan ik, omdat ik er niet heb gereden, niet uitleggen, behalve dat ik er naartoe ben geweest omdat ik er naartoe wilde. Dat geeft wel iets aan, want dat heb ik niet bij de andere circuits.

