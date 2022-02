Het budgetplafond zal dit jaar al een effect hebben, maar het volledige effect ervan zullen we pas in 2023 zien, denkt AlphaTauri-teambaas Franz Tost. De Oostenrijker verwacht dat de topteams voor dit seizoen nog een voordeel zullen hebben.

Het budgetplafond werd al een lange tijd besproken en vorig jaar ook ingevoerd. Dat betekende dat teams maximaal 145 miljoen dollar mochten uitgeven, al gelden daarbij wel uitzonderingen. Zo is het salaris van de coureurs en de top-drie verdienende mensen binnen het team daar niet bij inbegrepen, evenals de ontwikkelingskosten van de krachtbron. Het idee achter het budgetplafond is dat de topteams niet meer zo extreem veel kunnen uitgeven, waardoor de teams verstandiger om moeten gaan met het budget waardoor de teams dichter bij elkaar komen. Voor het budgetplafond gaf kampioensteam Mercedes namelijk zo’n 370 miljoen euro per jaar uit.

Foto: AlphaTauri

“Ik denk dat het budgetplafond een effect zal hebben omdat het dit jaar nog eens verlaagd is met vijf miljoen (dollar, red.)”, zegt AlphaTauri-teambaas Franz Tost vooruitblikkend op het nieuwe seizoen. “Het zou een verschil moeten maken, maar de grote teams konden tot afgelopen zomer rekenen op veel meer mensen, dus zij hebben hoe dan ook een voordeel. Zij konden veel meer onderzoek doen en ontwikkelen, zeker met alle simulatiemiddelen, en zij konden ook verschillende designfilosofieën proberen om de beste oplossing te vinden.”

“Daarom zouden de topteams nog steeds een voordeel moeten hebben,” stelt Tost vast, “maar het gat tussen de topteams en de rest van het veld zou kleiner moeten zijn en we verwachten dat alle auto’s veel dichter bij elkaar zullen zitten. Met deze nieuwe generatie auto’s zouden we meer actie op de baan moeten hebben met een compacter veld, dat vertaalt zich naar meer plezier voor de toeschouwers.”

Het budgetplafond is dit jaar dus alweer verlaagd, maar de effecten ervan zullen pas volgend jaar veel beter te zien zijn, denkt Tost. “Het volledige effect zullen we pas in 2023 zien, wanneer het budget nog meer verlaagd wordt. Op dat punt heeft geen enkel team nog een voordeel, iedereen moet dan voorzichtig zijn om binnen het budgetplafond te blijven.”

“Vorig jaar was dat nog totaal geen zorg voor ons omdat we er flink onder zaten, maar het lijkt erop dat de nieuwe bolides veel duurder zijn dan de vorige generaties”, vervolgt Tost. “Dit maakt het lastiger voor alle teams om binnen het budgetplafond te blijven maar dat zal wel helpen met het bij elkaar brengen van de auto’s wat betreft de performance. Dat is heel positief”, besluit de AlphaTauri-teambaas.

