Toto Wolff heeft zijn coureur George Russell gefeliciteerd met het behalen van zijn elfde pole position. Na de hete kwalificatie voor de GP Oostenrijk was er door de late crash van Max Verstappen nog wat verwarring: was Russell nu wel of niet genoeg van zijn gas afgegaan onder de gele vlag? Wolff legt uit waarom de Brit zijn pole position mag houden: “Hij verloor zelfs anderhalve tiende.”

Heel even leek het erop dat Ferrari er, met Charles Leclerc achter het stuur, met de gewilde pole position in Oostenrijk vandoor zou gaan. De Monegask was zijn voorlopige pole al kwijtgeraakt aan George Russell, maar de Brit kwam over de finishlijn op het moment dat de gele vlag werd gezwaaid na de crash van Max Verstappen. Na wat verwarring oordeelde de FIA dat de Russell voldoende had afgeremd onder de gele vlag, waardoor hij zijn pole position mocht behouden.

Wolff verdedigt pole Russell

Bij Mercedes-teambaas Toto Wolff was er echter geen enkel moment van twijfel over de pole van zijn coureur. “Hij ging honderd meter lang van zijn gas af, er werd op dat moment één gele vlag gezwaaid”, verdedigde de Oostenrijker zijn coureur, tegenover Sky F1. “Doordat hij van zijn gas af ging, verliest George Russell anderhalve tiende. Hij ging echt wel van zijn gas af.”

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Wolff feliciteert vervolgens Russell. “Goed gedaan van George, hoe hij dat heeft aangepakt onder de gele vlag. Ik ben trots”. De Mercedes-teambaas stond ook vervolgens nog even stil bij de vierde startplaats van WK-leider Andrea Kimi Antonelli. “Ik denk dat Kimi Antonelli de indruk had dat het dubbele gele vlaggen waren.” De jonge Italiaan bevestigde na de sessie zelf inderdaad de enkele gele vlag voor een dubbele te hebben aangezien.

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