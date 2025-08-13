Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in een openhartig interview teruggeblikt op zijn jarenlang verhitte rivaliteit met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner. Nu de Brit is vertrokken bij het team van Max Verstappen, laat Wolff zich ongefilterd uit over hun onderlinge strijd.

In gesprek met het Britse Channel 4 zei Wolff: “Hij was heel vaak een klootzak en dat heb ik hem ook meer dan eens recht in het gezicht gezegd. We vochten al twaalf jaar met elkaar. Hij was een ontzettend polariserend en controversieel persoon, maar ook één van de hoofdrolspelers binnen onze sport.”

Ondanks de scherpe woorden erkent Wolff dat Horners vertrek een leegte achterlaat in de Formule 1. “Op een bepaalde manier mis ik hem. De prestaties en het trackrecord van hem en zijn team spreken voor zich. Het voelt alsof een van de oude dinosaurussen uit de sport is verdwenen. Zo blijven er gewoon niet veel teambazen over, dus dat voelt soms best eenzaam.”

De rivaliteit tussen Wolff en Horner kende een hoogtepunt in 2021, toen Verstappen en Lewis Hamilton tot in de laatste race streden om de wereldtitel. “We zaten elkaar voortdurend in de haren, maar dat maakte het spelletje juist mooi,” aldus Wolff. “Je hebt mensen nodig die het vuur aanwakkeren, die het spannend maken. Horner was zo iemand, ook al zat hij me soms verschrikkelijk dwars.”

