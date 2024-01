Yuki Tsunoda heeft zijn medeleven betuigd aan zijn landgenoten die getroffen zijn door een reeks grote aardbevingen in Japan op nieuwjaarsdag. De grootste aardbeving had een kracht van 7,6 op de schaal van Richter en leidde tot grote tsunami-waarschuwingen.

“Ik heb veel nieuwsberichten gezien en ik kan alleen maar bidden dat de schade van de aardbevingen niet erger wordt en dat u veilig bent”, zo schrijft Tsunoda, uitkomend voor AlphaTauri, op sociale media. “Er is veel ongerustheid over de situatie, omdat je nooit weet wat er op elk moment kan gebeuren. Blijf alstublieft veilig.”

