Het is bekend dat Max Verstappen graag zijn ervaring deelt met jonge coureurs, maar dat dat advies zich niet beperkt tot activiteiten op het circuit, blijkt uit de woorden van zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner onthult dat hij door toedoen van Verstappen een nieuw favoriet drankje heeft ontdekt: gin-tonic.

“Ik vloog mee in zijn privéjet”, vertelt Tsunoda in de podcast van Red Bull. ‘’Max raadde me een gin-tonic aan. Dus ik dacht: Oké, waarom ook niet?”

Sindsdien is de Japanner verkocht. “Ik ben echt dol op gin-tonic nu.”

Toch is er iets wat de twee teamgenoten nog níét samen gedaan hebben. “We zijn nog nooit samen uitgeweest,” vertelt Tsunoda. Op de vraag hoe hij denkt dat een avondje stappen met Verstappen eruit zou zien, antwoord hij als volgt: “Heel chaotisch. En met gin-tonic, waarschijnlijk.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.