Yuki Tsunoda zorgde voor dé verrassing tijdens de chaotische kwalificatiesessie in São Paulo. De Japanse coureur bleef niet alleen staande, terwijl de ene na de andere coureur van de baan en in de barrières vloog, maar pakte ook nog eens de derde startplek. Het is het beste kwalificatieresultaat van Tsunoda uit zijn Formule 1-carrière, en een goede kans om in te lopen op naaste concurrent Haas.

“Het was erg lastig, maar ik kon er wel van genieten”, vertelt een lachende Tsunoda meteen na de sessie. “We hadden meteen een goed tempo. We maakten ook een paar kleine foutjes, maar hadden ook geluk. Als team hebben we het goed gedaan.”

Dat Tsunoda uiteindelijk voor het eerst in zijn carrière vanaf de tweede rij mag starten, had de coureur ook tijdens de kwalificatie zelf niet verwacht. De Visa RB-coureur geeft toe dat ook hij bijna in de barrières lag. “Dit circuit is één van de lastigste circuits (in de Formule 1, red.). Als je te veel vertrouwen hebt en over de limiet gaat, kunnen de consequenties groot zijn. Dat zagen we vandaag ook weer”, legt Tsunoda uit. “Ik had ook een groot moment, maar gelukkig was ik ver van de barrières. Maar het voelt veel beter dan gisteren, de auto voelt goed. We hadden ook een goed tempo in de regen, een goede plek om de race te starten.”

Haas

Tsunoda’s derde startpositie is ook een goede kans voor Visa RB om veel punten te pakken tijdens de hoofdrace. Het zusterteam van Red Bull staat tien punten achter Haas op plek zeven in het constructeurskampioenschap. Tsunoda ziet de race daarom ook als een goede kans om op de Amerikaanse renstal in te lopen. “Honderd procent, we zitten vlak achter de zesde plek, achter Haas. We moeten inhalen, en dit is het moment om kansen te benutten”, besluit de coureur.

