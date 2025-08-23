De luiken van de fabrieken zijn twee weken dicht geweest, Formule 1 keert komende week in Zandvoort terug uit zomerreces. Tijd voor een tussenrapport. Wie viel op, wie tegen? Sky Sports’ analist en oud-F1-coureur Anthony Davidson geeft zijn oordeel. Vandaag bespreken we de meevallers van de eerste seizoenhelft.

Dit tussenrapport verscheen eerder in het zomernummer van FORMULE 1 Magazine. Bestel ‘m nu online of haal ‘m in de winkel.

De meevallers

Gabriel Bortoleto

“Eerlijk gezegd had ik wel verwacht dat Gabriel het in zijn debuutjaar wel goed zou gaan doen, ook omdat hij vorig jaar kampioen is geworden in de Formule 2. Maar dat hij het zo goed zou doen? Nee, dat had ik niet verwacht. Toen ik hoorde dat hij de teamgenoot zou worden van Nico Hülkenberg, een solide coureur die altijd uit de auto haalt wat erin zit, dacht ik: dat wordt lastig. Maar wat zie je? Gabriel is vaak sneller dan Nico. In Boedapest was hij in de kwalificatie een halve seconde sneller… Ik heb de beelden van Nico’s kwalificatierondjes teruggekeken en zag daarin geen problemen voor hem. Dat was, vind ik, een uitmuntende prestatie van Gabriel. Ja, soms is hij wat ruw tijdens de race, zoals in Silverstone onder die lastige omstandigheden. Maar dat verwacht je ook min of meer van een nieuwkomer en dat mag je hem ook vergeven.”

Isack Hadjar

“Samen met Gabriel Bortoleto is Isack tot nu toe de grootste verrassing voor mij. Ik vond hem afgelopen seizoen in de Formule 2 en de jaren daarvoor nogal kwetsbaar, eerlijk gezegd. Hij was luid, zelfkritisch en had die uitbarstingen over de boordradio. Ik had het idee dat hij iemand was wiens hand vaak vast moest worden gehouden. En toen kwam de eerste race in Australië… Daar ging het verder zoals ik had verwacht (de Fransman crashte in de formatieronde): het zou wel eens beschamend voor Red Bull kunnen worden. Ik weet niet wat Anthony Hamilton daar tegen hem heeft gezegd, maar daarna heeft Isack de dingen volkomen omgedraaid. Ik ben zeer onder de indruk van hem. Het is moeilijk halverwege het seizoen de beste rookie te kiezen, toch kies ik voor Isack. Hij is zo consistent, het is ook indrukwekkend hoe hij de Racing Bull regelmatig in Q3 zet. Hij heeft veel WK-punten gescoord, zat al dicht op Yuki toen die naar Red Bull ging en verslaat nu Liam (Lawson, red) meestal. Heel indrukwekkend voor een nieuwkomer. Wat ik ook bijzonder vind, is dat zijn moeder zijn manager is. Een hele interessante dynamiek. Het team om hem heen heeft Isack geholpen volwassen te worden.”

Oscar Piastri

“De ommekeer in raceperformance is voor mij de grootste verrassing dit seizoen bij Oscar. Kwalificatiesnelheid had hij altijd al, hij versloeg Lando vorig jaar regelmatig. Maar het was altijd de racesnelheid die hem dwarszat. Neem China vorig jaar toen Oscar 42,5 sec achter Lando in de race finishte zonder dat er iets mis was met zijn auto of zo. Dit jaar heeft hij die racesnelheid gevonden. Ik had wel verwacht dat Oscar dit jaar de volgende stap zou zetten, alleen niet zo’n grote. Ik wist dat Oscar Lando kon uitdagen, maar niet dat hij halverwege het kampioenschap zou aanvoeren. Verder ben ik altijd al onder de indruk geweest van zijn mentaliteit. Oscar is ontspannen, zeer pragmatisch, eerlijk en koel. Je kunt hem moeilijk lezen, volgens mij zou hij een geweldige pokerspeler zijn, haha. Je weet nooit welke kaarten hij op zak heeft. Dat hij mentaal op zo’n hoog niveau zit en ook blijft zitten, is bijzonder. Hij schreeuwt nooit over de boordradio, is altijd kalm. Oscar is zich er zeer bewust van hoe de media werken. En dat is een teken van zijn intelligentie.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.