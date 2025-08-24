De luiken van de fabrieken zijn twee weken dicht, Formule 1 is met zomerreces. Tijd voor een tussenrapport. Wie viel op, wie tegen? Sky Sports’ analist en oud-F1-coureur Anthony Davidson geeft zijn oordeel. Met vandaag de tegenvallers van de eerste seizoenshelft.

De tegenvallers

Lewis Hamilton

“Het doet me pijn hier de naam van Lewis Hamilton te moeten noemen. Ongelofelijk eigenlijk dat ik dit ooit zou moeten zeggen in een analyse. Maar we hebben in Boedapest gehoord wat hij allemaal over zichzelf heeft gezegd. Het is triest als je een sportman met zo’n enorme staat van dienst zo aan zichzelf hoort twijfelen. Ook voor het team is dat een grote zorg. Wat er nu gebeurt is wat veel mensen dachten dat er zou gaan gebeuren. Je kunt het misschien een beetje vergelijken met de overstap van Valentino Rossi naar Ducati (draaide in 2011 uit op een flop, red). Maar je kunt er wel een belangrijke les uit trekken: niets is vanzelfsprekend. Niemand is een superman, iedereen is kwetsbaar en breekbaar. Niets duurt eeuwig. Het kan dat het voor een coureur zo moeilijk is je aan te passen aan een nieuwe auto. Voor mij is Lewis sinds de nieuwe reglementen die in 2022 zijn ingevoerd nooit meer dezelfde geweest, hoewel ik de oude Lewis soms in de races terugzie. Hij heeft nooit meer dat natuurlijke gevoel, de totale controle in de auto gehad. Maar als hij blijft, zijn hoofd boven water houdt en zich opricht, kan het zijn dat hij volgend jaar met de nieuwe auto’s weer meedoet. Ik hoop dat hij eruit komt.”

Liam Lawson

“Liam heeft bij Red Bull een behoorlijke tik gekregen begin dit seizoen, toen hij al na twee races werd vervangen. Dat tweede stoeltje heeft daar al veel coureurs de kop gekost, Liam dus ook. Het is moedig daar naartoe te gaan waar eigenlijk geen andere coureur durft te gaan. Want je wordt eerst opgegeten en dan uitgespuugd door Max Verstappen. Dat gebeurt er met iedereen, Max kan je loopbaan beëindigen. Dat is met Liam niet gebeurd, hij zit nu in het herstelproces. Het gevecht met zijn teamgenoot Isack Hadjar wordt gelijkwaardig, denk ik. Toen hij in het begin terugkeerde bij Red Bulls B-team was hij een schaduw van zichzelf. Maar het is goed om te zien dat de snelheid en het vertrouwen bij hem weer terugkeren.”

Yuki Tsunoda

“Yuki zit nu in de cyclus waar Liam maanden geleden bij Red Bull in zat. Het wordt interessant om te zien of Mekies letterlijk een arm om Yuki kan slaan om hem de coureur te laten zijn die hij kan zijn. Want Yuki is absoluut geen slechte coureur. Maar het is duidelijk dat Red Bulls auto heel moeilijk te besturen is. Max kan om problemen heen rijden, dat klopt. Niet om alle problemen, wel de meeste. Hij haalt prestaties uit de auto die anderen er niet kunnen uithalen. Hij rijdt altijd op de limiet, maar er niet overheen. Andere coureurs kunnen dat niet: die gaan er juist overheen of blijven net onder de limiet. En de auto vindt het niet leuk als er zo mee gereden wordt. Dat is de vaardigheid die Max heeft. Het zou interessant zijn om te kijken wat er gebeurt als Max in de Racing Bull teamgenoot van Yuki zou zijn? Misschien is het verschil dan een stuk kleiner: we weten het gewoon niet. Maar in deze auto die zo gevoelig is, lijkt het alsof Liam en Yuki ten opzichte van Max tweederangs coureurs zijn. Terwijl ze dat niet zijn. Maar in een eerlijke analyse en vergelijking is dat wel de realiteit waarin ze zich bevinden.”

