Liam Lawson heeft voor de tweede keer tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore een rode vlag veroorzaakt. De Nieuw-Zeelander verloor de controle over zijn VCARB 02 terwijl hij over de kerbstones reed, en kwam met een flinke klapper tegen de barrières aan in bocht zeven. Het is niet de eerste keer dit weekend dat Lawson een klapper maakt. Tijdens de tweede vrije training veroorzaakte de coureur ook al een rode vlag.

Het zit Liam Lawson tot nu toe nog niet mee in Singapore. Na eerder tijdens de tweede vrije training zijn waterloo in bocht zeventien te vinden, doet de Nieuw-Zeelander dat tijdens het volgende oefenuurtje in bocht zeven. De Nieuw-Zeelander verloor bij het rijden over de kerbstones de controle over zijn bolide, en kwam met een flinke klapper tegen de barrières terecht. De sessie werd vervolgens stilgelegd, maar is inmiddels weer hervat.

Bekijk de beelden hier:

