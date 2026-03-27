Niet Mercedes, maar McLaren blijkt de snelste in de tweede vrije training voor de GP Japan. Oscar Piastri eindigt bovenaan de tijdenlijst, wereldkampioen Lando Norris maakt ondanks problemen ook indruk. Max Verstappen worstelt ondertussen met de RB22 in Japan; na P7 in de openingssessie zit er voor hem in de tweede training niet meer in dan P10.

Verstappen kent een sessie waarin van alles geprobeerd wordt om de bolide van Red Bull Racing sneller te maken. Zo wordt bijvoorbeeld van neus gewisseld en ook wordt gedurende de training aan de achterkant van de RB22 het nodige veranderd. Opschakelen en onderstuur zorgen echter voor problemen. Meer dan een bijrol lijkt er vooralsnog dan ook niet in te zitten in Japan. Verstappen, realist pur sang, verwachtte voorafgaand aan dit weekend zelf al geen wonderen. Maar wie weet: wellicht is er wat gevonden voor de zaterdag en zondag.

Al vrij vroeg in de sessie toont Piastri zich rap. McLaren-teamgenoot Norris kent aanvankelijk hydraulische problemen en komt pas na meer dan een half uur tot een rondetijd. Charles Leclerc is namens Ferrari in het eerste deel van de training ook nog even de snelste, gevolgd door Mercedes-duo Russell en Antonelli. Opvallend is dat Lewis Hamilton later meldt ‘geen vertrouwen’ te hebben in de Ferrari-bolide.

Bijna halverwege de training is Piastri de eerste van de topcoureurs die naar zachte banden wisselt. Verstappen volgt, maar hij meldt al snel aan zijn team dat hij met veel onderstuur kampt. De worsteling met de RB22 duurt dus voort. Antonelli en Russell passeren vervolgens de Ferrari’s op de tijdenlijst.

Ondertussen is ook Fernando Alonso terug. De Spanjaard ontbrak in de eerste vrije training, maar geeft zijn nog altijd door vibraties geplaagde bolide de sporen in sessie twee. Veel potten kan Aston Martin opnieuw niet breken. Dat geldt evenmin voor Gabriel Bortoleto (Audi), die pas na vijftig minuten de baan op kan. Problemen zijn er ook voor Arvid Lindblad (Racing Bulls); hij rijdt maar één ronde en zet geen tijd neer in de tweede vrije training.

In de slotfase daarvan laat Norris ondanks de hydraulische issues zien dat het niet aan snelheid ontbreekt: hij meldt zich eerst op P6 met mediumbanden en daarna op P4 met zacht rubber. Piastri blijft echter de snelste, een opsteker voor McLaren. Mercedes volgt met beide coureurs na een probleemloze eerste dag in Japan. Dat kan niet gezegd worden van Red Bull, met niet alleen Verstappen op P10 maar ook Isack Hadjar slechts op P15.

Het raceweekend in Japan wordt vervolgd met de derde vrije training. Die is om 3.30 uur Nederlandse tijd, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Enkele uren later, om 7.00 uur, volgt dan de kwalificatie op het circuit van Suzuka. De race is zondagochtend ook om 7.00 uur Nederlandse tijd (maar let op: de zomertijd gaat in!)

Top-10: Piastri, Antonelli, Russell, Norris, Leclerc, Hamilton, Hülkenberg, Albon, Bearman, Verstappen.

Uitslagen

