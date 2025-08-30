Lando Norris is opnieuw de snelste deze laatste trainingssessie. Zijn teamgenoot, Oscar Piastri, noteert de tweede tijd. Max Verstappen rijdt deze training uiteindelijk de vijfde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training tijdens de Dutch GP 2025.

