Het was een regenachtige laatste trainingssessie waarbij Max Verstappen de snelste tijd neerzette. Lance Stroll veroorzaakte na ruim tien minuten de eerste rode vlag van het weekend. De baan was vervolgens te nat om nog te rijden. De baan werd wel, twee minuten voor het einde van de sessie, geopend voor de proefstart. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training tijdens de GP van België 2024.

