Oscar Piastri is de snelste deze laatste trainingssessie. Zijn teamgenoot, Lando Norris, noteert de tweede tijd. Max Verstappen heeft opnieuw moeite met zijn bolide en rijdt de twaalfde tijd. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de derde vrije training tijdens de GP van Hongarije 2025.

