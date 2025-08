McLaren deelt in de derde en laatste vrije training op de ultrakorte Hungaroring, spottend ook wel Monaco zonder vangrails genoemd, een mokerslag uit. Na twee keer Lando Norris is het zaterdag de beurt aan Oscar Piastri. De Australiër houdt zijn teamgenoot nipt achter zich, maar de concurrentie daarentegen staat paf.

Ook in Hongarije en op snikheet asfalt (50 graden) heeft niemand voorlopig een antwoord op de superioriteit van McLarens MCL39. Charles leclerc blijft nog enigszins in de buurt (op 0.399 sec), de rest van het veld geeft minimaal acht tiende of meer toe. Ook Max Verstappen. Hij finisht de sessie als twaalfde op dik een seconde, een eeuwigheid in de Formule 1. De balansproblemen aan de RB21 zijn allerminst verholpen.

Zoals gebruikelijk in de slottraining is er aanvankelijk weinig animo bij de teams buiten te gaan spelen. In het eerste kwartier zijn beide McLarens en Aston Martins wel direct de baan op gegaan om het eerste rubber van de harde bandsoort, die in de race gebruikt gaat worden, te schrapen in de hoop de banden zo te verstevigen. Garantie daarop is er echter niet. De tijd die trendsetter Lance Stroll neerzet heeft geen betekenis: die is bijna twee seconden langzamer dan de snelste van Lando Norris een dag eerder.

Max Verstappen is van de topteams de eerste coureur die op de zachtste band een kwalificatiesimulatie doet. Het resultaat is niet heel bevredigend, hoewel zijn tijd beter is dan die van vrijdag. Volgens de wereldkampioen is de balans van de RB21 ‘iets beter’ maar nog verre van optimaal. Oscar Piastri heeft minder reden tot klagen. De Australiër is een fractie sneller dan George Russell, maar in de tweede sessie op de zachtste band duwt Verstappen de WK-klassementsleider van de toppositie.

Het is stuivertje wisselen, ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton melden zich in de Ferrari bovenaan. Toch is het uiteindelijk Piastri die McLaren-teamgenoot Norris, vrijdag twee keer de snelste man op de baan, aflost en dankzij de mokerslag met een prettig gevoel richting kwalificatie (16.00 uur) gaat. Mercedes en Ferrari hebben hun zaakjes van de achtervolgers op de Hungaroring, zo lijkt het, het beste op orde. Verstappen, twaalfde, weet dat er werk aan de winkel is.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.