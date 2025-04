Pierre Gasly heeft verrassend de snelste tijd geklokt en eindigt bovenaan in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Lando Norris en Charles Leclerc volgen op respectievelijk de tweede en derde plaats. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de eerste vrije training tijdens de GP van Saoedi-Arabië 2025.

