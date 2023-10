Charles Leclerc pakte vrijdag pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten van zondag. Max Verstappen start als zesde nadat hij een tijd kwijtraakte door track limits.

De uitslag is zoals altijd voorlopig en onder voorbehoud. Er kunnen na de sessie mogelijk nog straffen voor coureurs volgen in verband met overtredingen of het wisselen van onderdelen.

1 LECLERC (Ferrari) 2 NORRIS (McLaren) 3 HAMILTON (Mercedes) 4 SAINZ (Ferrari) 5 RUSSELL (Mercedes) 6 VERSTAPPEN(Red Bull) 7 GASLY (Alpine) 8 OCON (Alpine) 9 PÉREZ (Red Bull) 10 PIASTRI (McLaren) 11 TSUNODA (AlphaTauri) 12 ZHOU (Alfa Romeo) 13 BOTTAS (Alfa Romeo) 14 MAGNUSSEN (Haas) 15 RICCIARDO (AlphaTauri) 16 HÜLKENBERG (Haas) 17 ALONSO (Aston Martin) 18 ALBON (Williams) 19 STROLL (Aston Martin) 20 SARGEANT (Williams)