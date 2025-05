Pole-position voor Oscar Piastri! Max Verstappen start morgen naast hem vanaf P2. Yuki Tsunoda begint de race zondag vanaf de laatste positie. De Japanner maakte een harde klapper in het eerste deel van de kwalificatie. Ook beide Ferrari-coureurs kenden een dramatische kwalificatie. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna 2025.

