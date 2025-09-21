Max Verstappen heeft vanaf pole position overtuigend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. In de straten van Bakoe kende de viervoudig wereldkampioen van Red Bull geen enkel probleem en reed hij van start tot finish onbedreigd aan de leiding. Daarmee doet hij uitstekende zaken in de strijd om het kampioenschap. Voor WK-leider Oscar Piastri verliep het weekend dramatisch: al in de eerste ronde belandde de McLaren-coureur hard in de muur.

