Oscar Piastri wint de grote prijs van België! Het verwachte spektakel tussen beide McLaren-coureurs aan het einde van de race bleef uit. Lando Norris moet genoegen nemen met een tweede plaats. Ferrari-coureur Charles Leclerc weet Max Verstappen achter zich te houden en maakt het podium compleet. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Grand Prix van België 2025.

