Lando Norris wint de grote prijs van Hongarije! Oscar Piastri kwam in de laatste fase heel dichtbij de overwinning maar moet genoegen nemen met P2. George Russell maakt, na een knappe inhaalactie op Charles Leclerc, het podium compleet. Max Verstappen wordt uiteindelijk negende. Bekijk hieronder de volledige uitslag van de Grand Prix van Hongarije 2025.

